В Ингушетии обнаружено тело предполагаемого участника нападения на пост ДПС

Малгобекский район, Ингушетия, , 00:56 — REGNUM В Малгобекском районе Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов обнаружено тело одного из предполагаемых фигурантов нападения на пост ДПС «Волга-14». Об этом сообщили 5 апреля журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Управлением ФСБ России по республике совместно с МВД по Ингушетии в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках контртеррористической операции, в сельском поселении Аки-Юрт Малгобекского района в заброшенном доме обнаружен труп неустановленного мужчины, внешне схожего с Коттоевым М. А.-Г. 1997 года рождения», — говорится в сообщении.

Ранее Коттоев был объявлен в розыск по подозрению в планировании преступлений террористической направленности.

Рядом с телом убитого было обнаружено оружие: автомат Калашникова калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1.

В настоящее время идут поиски остальных участников бандитского нападения на полицейских.

Как сообщалось ранее, 27 марта в Ингушетии был обстрелян стационарный пост ДПС «Волга-14». Один из полицейских был ранен, бандиты скрылись. 3 апреля на территории Малгобекского района был введён режим контртеррористической операции.

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