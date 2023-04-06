В офисе Зеленского подтвердили готовность к переговорам с Россией по Крыму, но при одном условии

Киев, , 00:33 — REGNUM Переговоры с Россией по Крыму готов начать Киев в случае, если украинские войска дойдут до административной границы с этим российским регионом. Такое заявление 5 апреля сделал замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига изданию Financial Times.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую) страницу для обсуждения этого вопроса», — пояснил Сибига.

Отмечается, что Сибига указал таким образом на контрнаступление Украины на Крым, о котором украинские власти говорят уже довольно давно. Сибига также подтвердил, что не исключает взятие Крыма под контроль Украины военным путём.

В свою очередь советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина возьмёт Крым под свой контроль в ближайшие пять-семь месяцев, так как у России нет ресурсов для удержания ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин указал на неготовность украинской армии к наступлению на Крым с технической стороны. Более того, Гагин отметил, что ВСУ не смогут даже дойти до Крыма из-за «эшелонированной обороны».

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