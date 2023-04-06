Министр обороны Греции: Украина не получит греческих танков Leopard 2

Киев, , 00:55 — REGNUM Танки Leopard 2A6, имеющиеся на вооружении греческой армии, не будут отправлены на Украину. Об этом заявил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на заседании постоянной парламентской комиссии по национальной обороне и иностранным делам.

Танк Leopard 2 U. S. Army Europe

«Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Она отправила несколько боевых машин пехоты, должна отправить еще несколько. Она отправила боеприпасы различного калибра. Если у нас будут возможности из излишков, мы поможем», — сказал Панайотопулос.

Он отметил, что 6 апреля в Грецию прибудет министр обороны Украины Алексей Резников. В этой связи Панайотопулос подчеркнул, что Афины не передадут Киеву также ЗРК С-300 российского производства.

«Наша позиция с первого момента ясна и однозначна. Мы даем то, что можем дать, мы не даем ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить нашу собственную обороноспособность, учитывая вызовы нашей собственной национальной безопасности», — заключил министр обороны Греции.

Как сообщалось ранее, танки Leopard уже поставили на Украину Германия, Польша, Норвегия и Португалия. В ближайшее время свои танки Leopard передадут Испания, Нидерланды, Канада, Швеция и Финляндия.

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