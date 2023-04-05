Киев, 6 апреля, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Танки Leopard 2A6, имеющиеся на вооружении греческой армии, не будут отправлены на Украину. Об этом заявил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на заседании постоянной парламентской комиссии по национальной обороне и иностранным делам.

U. S. Army Europe Танк Leopard 2

«Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Она отправила несколько боевых машин пехоты, должна отправить еще несколько. Она отправила боеприпасы различного калибра. Если у нас будут возможности из излишков, мы поможем», — сказал Панайотопулос.

Он отметил, что 6 апреля в Грецию прибудет министр обороны Украины Алексей Резников. В этой связи Панайотопулос подчеркнул, что Афины не передадут Киеву также ЗРК С-300 российского производства.

«Наша позиция с первого момента ясна и однозначна. Мы даем то, что можем дать, мы не даем ничего, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить нашу собственную обороноспособность, учитывая вызовы нашей собственной национальной безопасности», — заключил министр обороны Греции.

Как сообщалось ранее, танки Leopard уже поставили на Украину Германия, Польша, Норвегия и Португалия. В ближайшее время свои танки Leopard передадут Испания, Нидерланды, Канада, Швеция и Финляндия.