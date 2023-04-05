Замглавы ЦПВС Гуринов: боевики пытались прорваться на территорию, подконтрольную правительству Сирии

Дамаск, , 23:56 — REGNUM Двое военнослужащих сирийской армии погибли в результате попытки прорыва в Сирии боевиков террористической группировки «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 5 апреля журналистам заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Террористы совершили нападение в районе населенного пункта Кавкаба (провинция Идлиб) и пытались проникнуть на территорию, подконтрольную Дамаску. Еще четверо сирийских военнослужащих получили ранения.

Атаку боевиков удалось отбить. Уничтожено девять террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Центральное командование (CENTCOM) Вооружённых сил США объявило о ликвидации в Сирии одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его уничтожили в результате авиаудара.