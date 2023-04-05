Вашингтон, 6 апреля, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Отношения между США и Тайванем будут развиваться. Об этом сообщил 5 апреля спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

republicanleader.house.gov Кевин Маккарти

Это заявление Маккарти сделал после прошедшей в Калифорнии встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

По словам спикера, связи между США и Тайванем сейчас крепче, чем когда-либо, а принципы демократии, мира и свободы, являющиеся «основополагающими для дружеских отношений» между США и Тайванем, «обрели сейчас наибольшее значение».

«Идёт ли речь о наших глубоких экономических связях, прочных отношениях между людьми или общих ценностях, наше взаимодействие с народом Тайваня продолжает расширяться посредством диалога и обменов… Мы будем уважать наши обязательства и привержены общим ценностям, которые разделяют все американцы», — заявил Маккарти.

Как сообщалось ранее, официальный Пекин крайне негативно отнёсся к пребыванию президента Тайваня на территории США. Власти КНР потребовали от Вашингтона не проводить с Цай Инвэнь никаих встреч на официальном уровне.