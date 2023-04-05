Киев, 5 апреля, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в городе Белополье в Сумской области на севере Украины, 5 апреля сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

При этом воздушную тревогу не объявляли. Другие подробности не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля украинские СМИ распространили информацию о том, что в Одессе зафиксировали две серии взрывов, в связи с чем по всей Одесской области была объявлена воздушная тревога. Происшествия привели к сильному пожару в районе аэродрома «Школьный».

5 апреля воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Харьковской областях, после чего в Днепропетровске раздался сильный взрыв, который был слышен в пригороде, а также в Краматорске (ДНР).