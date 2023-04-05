Донецк, 5 апреля, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Украинская армия с технической точки зрения абсолютно не готова к гипотетическому наступлению на Крым. Такое заявление сделал 5 апреля советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Гагин напомнил, что для взятия Крыма до него сначала нужно дойти, а это украинской армии будет очень непросто осуществить из-за эшелонированной обороны. Советник врио главы ДНР напомнил, что исторически форсирование перешейка всегда было «кровавым событием» для штурмующего, поэтому есть большие сомнения в готовности ВСУ к такому штурму.

Кроме того, Гагин выразил сомнения и в том, что ВСУ могут быть готовы к морским десантам, так как им «нечем их осуществлять».

«Поэтому в Крым придётся идти только пешком или на технике, но сам ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно в любом случае», — указал Гагин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, ВСУ могут захватить Крым в ближайшие пять-семь месяцев, так как, по его мнению, у России нет ресурсов для удержания ситуации. После захвата Крыма Подоляк собирается «искоренить всё российское» и снести Крымский мост.