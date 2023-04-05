Вашингтон обратился с призывом к Пекину не обострять отношения из-за пребывания главы Тайваня в США

Вашингтон, , 23:37 — REGNUM В последние дни между Вашингтоном и Пекином имелись контакты на высоком уровне, в ходе которых США настаивали на неоправданности обострения двусторонних отношений из-за пребывания на американской территории президента Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщила 5 апреля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в Вашингтоне.

Цай Инвэнь Taiwan. gov. tw

«В последние дни мы напрямую передали китайцам на высоких уровнях, что эскалация неоправданна. Мы продолжим держать открытыми эти каналы для коммуникаций», — сказала Жан-Пьер.

Президент Тайваня, находящаяся в США проездом по пути в Латинскую Америку, 5 апреля провела неофициальную встречу со спикером палаты представителей американского Конгресса Кевином Маккарти.

Как сообщалось ранее, ещё в марте Пекин потребовал у Вашингтона исключить проведение любых официальных контактов с Цай Инвэнь. Американская сторона утверждает, что пребывание президента Тайваня в США носит исключительно частный характер.

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