Вашингтон, 5 апреля, 2023, 23:37 — ИА Регнум. В последние дни между Вашингтоном и Пекином имелись контакты на высоком уровне, в ходе которых США настаивали на неоправданности обострения двусторонних отношений из-за пребывания на американской территории президента Тайваня Цай Инвэнь. Об этом сообщила 5 апреля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в Вашингтоне.

Taiwan. gov. tw Цай Инвэнь

«В последние дни мы напрямую передали китайцам на высоких уровнях, что эскалация неоправданна. Мы продолжим держать открытыми эти каналы для коммуникаций», — сказала Жан-Пьер.

Президент Тайваня, находящаяся в США проездом по пути в Латинскую Америку, 5 апреля провела неофициальную встречу со спикером палаты представителей американского Конгресса Кевином Маккарти.

Как сообщалось ранее, ещё в марте Пекин потребовал у Вашингтона исключить проведение любых официальных контактов с Цай Инвэнь. Американская сторона утверждает, что пребывание президента Тайваня в США носит исключительно частный характер.