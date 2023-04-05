Полиция Чикаго сообщила детали инцидента с вооружённой женщиной, вошедшей в Trump Tower

Чикаго, США, , 23:07 — REGNUM Инцидент в небоскрёбе Trump Tower в Чикаго, куда вошла вооружённая огнестрельным оружием женщина, носит исключительно бытовой характер. Об этом 5 апреля сообщила полиция города в своём Twitter.

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«На настоящий момент мы полагаем, что это единичный инцидент, не несущий угрозу общественной безопасности», — указано в микроблоге городской полиции.

Уточняется, что женщина, вошедшая в здание, была вооружена винтовкой. Информация о пострадавших не поступала. Женщина находится в той части здания Trump International Hotel and Tower, где расположен отель. По предварительным данным, женщина вошла в одну из комнат отеля со словами, что ей «надоело плохое обращение со стороны супруга».

Полиция заблокировала все выходы из здания и улицы, прилегающие к небоскрёбу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вооружённая женщина вошла в здание Trump Tower в Чикаго, принадлежащее компании The Trump Organization экс-президента США Дональда Трампа.

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