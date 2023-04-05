Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов со стороны Украины по возвращению детей

Москва, , 22:53 — REGNUM Власти Украины не посылали России официальных запросов о возвращении украинских детей, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова 5 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Мария Львова Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все говорят о разных списках, все требуют воссоединения родителей и детей, собственно, сегодня на площадке ООН это происходило в том числе. Но мы не видим ни одного факта, ни одного документа украинской стороны, кроме заявления в социальных сетях и в СМИ от руководства страны», — отметила она.

Уполномоченный также уточнила, что в оздоровительных лагерях в Крыму и Краснодарском крае остается 16 украинских детей. При этом, по словам Беловой, родители некоторых из этих несовершеннолетних находятся в странах ЕС.

Она подчеркнула, что Россия передала данные Международному комитету Красного Креста для помощи в воссоединении детей с родителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона готова вернуть украинских детей на Украину, когда на территории этой страны станет безопасно. Дипломат добавил, что проблема о якобы «привезенных насильно в Россию» детях совершенно раздута.