Вашингтон, 5 апреля, 2023, 23:11 — ИА Регнум. В Вашингтоне надеются на то, что американское посольство в Москве получит доступ к задержанному за шпионаж журналисту Эвану Гершковичу. Об этом сообщила 5 апреля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для СМИ.

vk. comevangershkovich Эван Гершкович

По её словам, судьба Гершковича имеет чрезвычайно важное значение для президента США Джо Байдена.

«Посольство США в Москве пока не получило санкции на консульский доступ, несмотря на неоднократные просьбы. Вероятно, организация доступа займет некоторое время, пару дней», — заявила Жан-Пьер.

Как сообщалось ранее, посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Государственный департамент, где заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обсудила с ним арест Гершковича. Белый дом неоднократно заявлял, что будет требовать освобождения американского журналиста.