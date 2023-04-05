Киев, 5 апреля, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Заповедник «Киево-Печерская лавра» заключил соглашение с полицией Киева об охране территории обители, 5 апреля пишет украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на представителей канонической УПЦ (Украинской православной церкви).

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Журналисты отмечают, что администрация заповедника решила заключить новый договор по причине расторжения с УПЦ договора об аренде объектом. В свою очередь, в УПЦ рассказали, что не признают расторжения договора о пользовании лаврой.

Кроме того, Украинская православная церковь видит в новом соглашение заповедника с полицией дополнительное давление на духовенство для создания помех священнослужителям в использовании лавры.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта минкульт Украины уведомил УПЦ о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке. Власти Украины потребовали от монахов покинуть обитель.

При этом в минкульте подчеркнули, что священнослужители, которые перейдут в раскольническую ПЦУ (Православная церковь Украины), смогут остаться в монастыре. 30 марта верующие заблокировали доступ комиссии, которая собиралась начать прием объектов лавры.

В УПЦ сообщили, что комиссия не имеет полномочий для таких действий, пока нет соответствующего постановления суда.