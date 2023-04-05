В Чикаго женщина с оружием вошла в небоскрёб Trump Tower
Чикаго, США, 5 апреля 2023, 22:25 — REGNUM Женщина с оружием вошла в небоскрёб Trump Tower, принадлежащий компании The Trump Organization экс-президента США Дональда Трампа, в Чикаго. Об этом 5 апреля сообщает газета Chicago Sun-Times со ссылкой на источники в полиции.
По данным NBC Chicago, из здания поступил вызов в экстренные службы. Часть улиц в районе местонахождения здания перекрыта полицией. Информация о пострадавших не поступала.
Предварительно сообщается, что инцидент, вероятнее всего, носит бытовой характер и не связан с терроризмом. Чем вооружена женщина, не уточняется.
Trump Tower в Чикаго является одним из самых высоких зданий. Здесь расположены отель, офисы компании и жилые помещения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что женщина-трансгендер открыла стрельбу в приходской школе города Нэшвилла в штате Теннесси. Погибли трое детей и трое педагогов.
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