Вашингтон, 5 апреля 2023, 22:35 — REGNUM Вашингтон предполагает поставить Украине танки Abrams до конца текущего года. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на встрече с журналистами.

Танк M1 Abrams
Танк M1 Abrams
U.S. Marine Corps

При этом она отметила, что обучение украинских танкистов на Abrams ещё не началось.

«Обучение не началось… наша цель поставить их Украине до конца года», — сообщила Сингх.

Как сообщалось ранее, министерство обороны США намерено передать Украине 31 танк Abrams. Кроме того, 5 апреля Пентагон опубликовал список вооружений, которые будут переданы ВСУ в рамках очередного пакета военной помощи. Их стоимость оценивается в $2,6 млрд. В перечень не были включены бронетехника, авиатехника и артиллерия.

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