Вашингтон, 5 апреля, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Посла России в США Анатолия Антонова вызывали в Госдеп, где заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обсудила с ним арест в России американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом 5 апреля сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

«Посол Антонов был вызван в Госдепартамент 30 марта. Он встречался там с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд», — сказал он.

Кирби отметил, что больше ничего не может добавить по данному вопросу. Он подтвердил, что Нуланд обсуждала с Антоновым именно ситуацию вокруг журналиста.

Ранее официальные лица США неоднократно требовали от российской стороны освободить Гершковича.

Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным правоохранителей, его поймали с поличным во время сбора данных об одном из заводов ВПК. Журналист заявляет, что невиновен. Он находится под арестом в СИЗО «Лефортово» в Москве.