Москва, 5 апреля, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Москва призвала ООН уделить особое внимание ближневосточному урегулировании, в частности обратить внимание на отношения Палестины и Израиля, обострившиеся на фоне ситуации с мечетью Аль-Акса. Об этом 5 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

EPA/ALAA BADARNEH/ТАСС Столкновение палестинцев с армией Израиля

«Призываем руководство секретариата ООН и лично генерального секретаря Гутерриша уделять пристальное внимание комплексу вопросов БВУ [ближневосточного урегулирования], в том числе на палестино-израильском треке, включая возобновление деятельности ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН», — отметила она.

По мнению дипломата, в сложившейся ситуации «ООН следует задействовать потенциал своих региональных присутствий с целью провести тщательный анализ происходящего, выявить первопричины очередного цикла насилия, разработать предложения о дальнейших коллективных усилиях по стабилизации обстановки в зоне конфликта и доложить их Совету Безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате столкновений с израильскими полицейскими в мечети Аль-Акса в Иерусалиме пострадали несколько десятков палестинцев. Сотрудники сил безопасности Израиля вечером 4 апреля ворвались в молельный зал и применили против находившихся там людей дубинки, приклады и спецредства, включая светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. По итогам израильского рейда было задержано более 200 палестинцев, часть из которых нуждается в срочной медицинской помощи.