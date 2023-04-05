Брянск, 5 апреля, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Пилот легкомоторного самолёта, 5 апреля залетевшего с территории Украины и упавшего в Брянской области, дал первые показания. Кадры допроса пилота А-22 «Летучая лисица» опубликовал Telegram-канал Mash.

Кадр из видео Пилот легкомоторного самолёта дает показания

Задержанный сотрудниками Пограничной службы ФСБ мужчина сообщил, что он летел на малой высоте в сопровождении ещё одного гражданского самолёта. Ему было дано задание сфотографировать местность в Брянской области. За это была обещана сумма в размере 50 тысяч гривен.

По словам пилота, он не знал, что летит в Россию, думая, что летит в сторону юга Украины, а навигацию во время полета отключили. Причиной падения мужчина назвал поломку винта.

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С собой ему якобы для безопасности дали бронежилет и автомат. После падения он спрятал их в лесополосе, чтобы его не уничтожили свои же при переходе через границу, когда обнаружат у него оружие.

По словам задержанного, он частный пилот, до этого прилёта на территорию России ни в каких действиях против неё, в том числе в сбросе бомб, он якобы не участвовал.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на территории Брянской области 5 апреля потерпел крушение украинский легкомоторный самолёт. Пилота задержали. Мужчина лет пятидесяти, одетый в гражданскую одежду и камуфлированную бейсболку, не пострадал во время крушения самолёта.

Как рассказали пограничники, пилот пытался скрыться на украинской территории. В ведомстве также отметили, что самолёт потерпел крушение возле населенного пункта Бутовск.