Москва, 5 апреля, 2023, 20:41 — ИА Регнум. В России усилится контроль за расходами из бюджета на восстановление новых регионов и поддержку их жителей. Об этом 5 апреля заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Павел Лисицын/РИА Новости Мариуполь

«Запланировано усиление контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на социальную поддержку жителей новых регионов и на восстановление разрушенной инфраструктуры», — сказал Патрушев по итогам заседания Совбеза.

По его словам, больше значение уделяется взаимодействию с население. Гражданам разъясняются вопросы, возникающие из-за незнакомых для них нормативно-правовых нор и полномочий российских ведомств.

«От правоохранительных органов требуется организовать незамедлительное реагирование на сигналы о правонарушениях, наладить разъяснительную работу с гражданами, оказывать квалифицированную юридическую помощь, участвуя в судьбе каждого человека», — уточнил секретарь Совбеза.

В заключение Патрушев добавил, что «в целях укрепления стабильности в новых регионах России выработаны и другие организационно-правовые меры».

Четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России в конце сентября 2022 года по итогам референдумов. Президент России в феврале на заседании АСИ сказал о необходимости вывести жизненный уровень в этих субъектах на общероссийские показатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава государства потребовал как можно быстрее интегрировать новые регионы России в правовое пространство страны.