Москва, , 21:12 — REGNUM Россия и США перешли в фазу горячей войны. Об этом 5 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Комментарий был размещён в Telegram-канале журналиста.

Стрельба из пушки «Гиацинт-Б» по позициям ВСУ © Виктор Антонюк/РИА Новости

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего», — сказал министр.

При этом он считает, что России нужно поддерживать отношения с США. Лавров надеется, что у американской стороны ещё «проснётся разум», тогда будет возможно возобновить диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон прошли период «холодной войны» и уже находятся «в фазе горячего конфликта». Он отметил, что США ведут против РФ гибридную войну по разным направлениям.