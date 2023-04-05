Открытое горение в здании Минобороны в Москве ликвидировано на площади 60 квадратов

Москва, , 20:37 — REGNUM Пожарные потушили открытое горение в здании Министерства обороны в Москве, сообщил источник ИА REGNUM.

Пожарная машина Дарья Драй © ИА REGNUM

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На четвертом этаже выбиты стекла.

Ранее ИА REGNUM сообщило о пожаре в одном из зданий Минобороны на улице Знаменка. Сообщалось, что из здания самостоятельно эвакуировались несколько десятков человек. Пожару присвоили второй ранг сложности.

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