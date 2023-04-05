Москва, 5 апреля, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Пожарные потушили открытое горение в здании Министерства обороны в Москве, сообщил источник ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На четвертом этаже выбиты стекла.

Ранее ИА REGNUM сообщило о пожаре в одном из зданий Минобороны на улице Знаменка. Сообщалось, что из здания самостоятельно эвакуировались несколько десятков человек. Пожару присвоили второй ранг сложности.