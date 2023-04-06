Москва, 6 апреля, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Столичная компания «Главстрой Фасад» увеличила свои мощности: теперь предприятие может изготавливать более 10 тысяч изделий в год. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы «Главстрой Фасад» занимается сборкой элементов фасадных конструкций

«Предприятие оснащено современным технологическим оборудованием, которое позволяет обеспечить высокую точность и качество выпускаемой продукции. За два года средняя выработка достигла 25 изделий в смену, а годовой объем превышает 10 тысяч», — заявил Овчинский. Он добавил, что в планах компании в три раза увеличить выпуск своей продукции и в два раза количество рабочих мест.

«Главстрой Фасад» занимается сборкой элементов фасадных конструкций. Среди выполняемых работ — укладка утеплителя, вклейка стеклопакета, герметизация. У всех конструкций есть модули, которые позволяют их мыть. Такие конструкции помогают строить здания высотой более 100 метров, со сложной геометрией архитектурной оболочки в короткие сроки.