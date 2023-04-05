Москва, 5 апреля, 2023, 20:11 — ИА Регнум. В одном из зданий Министерства обороны на улице Знаменка в Москве вспыхнул пожар, сообщил источник ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Возгорание возникло на третьем этаже. Из двух окон валит густой черный дым.

Около 50 человек самостоятельно покинули здание. Предположительно десять человек пока находятся внутри.

Пожару присвоили второй ранг сложности. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.