Москва, 5 апреля, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Кремле. Эту информацию сообщили РИА Новости.

Михаил Метцель/ТАСС Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле

Встреча проходит в преддверии заседания Высшего государственного совета России и Белоруссии. Оно запланировано на четверг, 6 апреля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ходе беседы Владимира Путина с Александром Лукашенко может быть обсуждена инициатива Минска по урегулированию на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Лукашенко призвал объявить перемирие на Украине без предварительных условий. Он добавил, что если же Запад в очередной раз сделает попытку использовать перемирие для усиления своих позиций обманом, то Российская Федерация обязана задействовать всю мощь военно-промышленного комплекса и Вооружённых сил России для предотвращения эскалации конфликта.