Вашингтон, , 19:59 — REGNUM На Украине киевские власти совершают преступления против детей. Об этом 5 апреля на неформальном заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя.

Ребенок © Валерий Мельников/РИА Новости

Он сообщил, что у семей, которые отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию из зон конфликта, украинские власти отбирают детей.

«На подконтрольной киевскому режиму территории фиксируются преступления против детей. Так весьма распространённой практикой является отбор детей у родителей, отказывающихся эвакуироваться из зоны, примыкающей к боевым действиям, в ожидании прихода российских солдат, которых они воспринимают в качестве освободителей», ― указал российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред России при ООН Василий Небензя развеял «тиражируемый западными и украинскими СМИ миф» о том, что в России существует массовое насильственное усыновление украинских детей.

Дипломат отметил, что все эти девять лет войны в Донбассе Киев не интересовался судьбой этих детей, планомерно и намерено подвергал их жизни опасности. При этом под временную опеку либо попечительство в России из учреждений в административных границах Донецкой и Луганской Народных Республик были переданы только сироты и дети, оставшихся без попечения родителей.

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