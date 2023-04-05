Блинкен: США ввели санкции в отношении грузинских судей, которых считают виновными в коррупции

Вашингтон, , 20:03 — REGNUM США ввели санкции в отношении четырёх судей из Грузии, так как Вашингтон решил, что они причастны к коррупции. Об этом, как сообщила пресс-служба Госдепа США, 5 апреля объявил на брифинге госсекретарь Энтони Блинкен.

Судья Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что под санкции попали Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе. Блинкен обвинил их в злоупотреблении служебным положением в качестве председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии.

«Соединённые Штаты Америки продолжают поддерживать граждан Грузии в укреплении демократии и верховенства права и будут продолжать обеспечивать ответственность тех, кто злоупотребляет государственной властью в личных целях», — добавил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, США и ЕС требуют от Грузии провести судебную реформу, в ходе которой сделать суды независимыми, а членов Высшего совета юстиции назначать с учётом мнения депутатов от оппозиции.

В 2021 году Брюссель выделил на это кредит в размере 75 миллионов евро, но правительство Грузии отказалось его брать. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что судебная система в республике лучше, чем в ряде стран ЕС. Евросоюз и США продолжают требовать от властей Грузии провести реформы.

В октябре 2022 года посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский очередной раз напомнил, что Брюссель наблюдает за тем, какие изменения происходят в грузинской судебной системе.