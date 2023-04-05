Купянск, Украина, 5 апреля, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Российские военные могли нащупать за последнее время слабое место в обороне ВСУ в районе Купянска (северо-восток Харьковской области), и попытаться улучшить там тактическое положение, сказал ИА REGNUM военный обозреватель Михаил Онуфриенко.

Алексей Майшев/РИА Новости Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО

«Самый острый участок находится северо-восточнее Купянска — ВС РФ ведут там бои в районе села Синьковка», — пояснил эксперт.

Но в то же время, отметил он, не зачищена узкая полоса фронта между железной дорогой (ведущей, в том числе на Красный Лиман) — и участком западнее реки Оскол. «Этот участок до села Григоровка мы до сих пор не могли зачистить, а это надо сделать, поскольку у нас получается узкий «язык». Возможно, что подобные усилия предпринимаются»,— отметил Онуфриенко.

Также предстоит зачистить Серебрянское лесничество для выхода на берег Северского Донца, напротив Серебрянки и Григоровки, что поставит в затруднительное положение группировку ВСУ в этом районе, отметил военный обозреватель. «Значительно ухудшится положение противника в Северском укрепрайоне, — указал Онуфриенко. — Поэтому такие действия логичны, и вопрос лишь в том, когда они будут предприняты».

Об усилении боёв в районе города Северск стало известно позавчера, отметил собеседник. Войска перебрасывались в неизвестном количестве в район поселка Спорное к юго-востоку от Северска. На восточной окраине поселка уже месяц продолжаются бои. «Здесь создан мощный укрепрайон ВСУ, который прикрывает Северск с востока, — пояснил Онуфриенко, добавив: Если наши войска ещё выходят из района Дибровы на берег Северского Донца, то можно говорить, что положение ВСУ в Богородичном, Белогоровке и Серебрянке будет не то чтобы катастрофичным, но очень осложнённым».

Ранее издание «Известия» сообщило, что российские войска активизировали атаки в направлении Красного Лимана. Накануне потери противника на этом направлении выросли более чем в четыре раза — до 225 человек. Министр обороны Сергей Шойгу 4 апреля отметил, что ВС России ведут активные боевые действия, в том числе, на краснолиманском и купянском направлениях.

Российская группировка «Запад» пресекла деятельность пяти украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп), сообщил 5 апреля журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два пикапа. «На краснолиманском направлении из-за неудачных попыток прорвать нашу линию (обороны) резко возросло количество потерь. Только за последние пару дней безвозвратные потери на этом участке у противника составили порядка батальона», — сообщил 5 апреля ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он также отметил: на купянском направлении ВСУ пытаются перераспределить боеприпасы, чтобы не лишиться сразу всего, что было поставлено НАТО.