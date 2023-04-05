Варшава, 5 апреля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 5 апреля на брифинге с президентом Польши, что при угрозе утраты личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артёмовске командование примет «соответствующие решения».

Александр Димитровский ИА REGNUM Артёмовск

Зеленский пояснил, что оперативной ситуацией в городе занимается командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Если будет момент более горячих событий, опасность утраты личного состава из-за окружения, будут решения командования.

«Безусловно, будут соответствующие, правильные решения генерала на месте», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта глава минобороны США Ллойд Остин озвучил позицию американских властей относительно ситуации с Артёмовском где идут ожесточенные бои. По его словам, США оставляют президенту Украины самому решать, как быть с Артёмовском, но при этом считают, что «потеря города не будет означать поражение Киева».