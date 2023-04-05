Вашингтон, 5 апреля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Попытки администрации президента США Джо Байдена возобновить переговоры на высоком уровне с Пекином с момента отмены запланированного на февраль визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена пока не увенчались успехом. Об этом 5 апреля со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Как утверждает издание, США хотят назначить новую дату для этой поездки и для визитов других высокопоставленных американских чиновников, а также договориться о телефонном разговоре Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Однако Пекин не настроен на дипломатические контакты с Вашингтоном и не даёт согласия на предложение о новой встрече.

Газета поясняет, что такие действия китайской стороны объясняются «чрезвычайно напряжёнными отношениями», которые держатся между двумя странами последние месяцы. Отмечается, что готовность КНР к полноценному взаимодействию с США может зависеть от того, как пройдет назначенная на 5 апреля в Калифорнии встреча спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния) с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Китай из-за истории со «шпионским аэростатом» ― воздушным «шаром-разведчиком», который правительство США обнаружило высотный над материковой частью страны. Позднее в Пекине заявили, что объект, о котором идет речь, — это потерявший управление и отклонившийся от курса китайский метеорологический зонд.

Также в Китае заявили, что не приемлят необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом. Как подчеркнул член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И, нужно спокойно и профессионально справляться с непредвиденными обстоятельствами и поддерживать взаимодействие. Он также настоятельно призывал США избегать «ошибочных суждений».