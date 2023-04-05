Брянск, 5 апреля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. На территории Брянской области 5 апреля потерпел крушение украинский легкомоторный самолёт. Пилота задержали. Об этом сообщили в Пограничном управлении ФСБ.

Александр Кондратюк/РИА Новости Пограничник

«Украинский легкомоторный самолёт упал в Брянской области. Пилот выжил, его задержали пограничники, сообщает погрануправление ФСБ», — говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Канал также опубликовал фотографию задержанного пилота. Мужчина лет пятидесяти, одетый в гражданскую одежду и камуфлированную бейсболку, не пострадал во время крушения самолёта. В брянском погрануправлении ФСБ уточнили, что пилот пытался скрыться на украинской территории.

В ведомстве также отметили, что самолёт потерпел крушение по неустановленным причинам возле населенного пункта Бутовск. Что делал пилот на территории Брянской области, предстоит выяснить сотрудникам компетентных органов.