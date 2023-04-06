Москва, , 10:12 — REGNUM Один рубль в год составила стоимость аренды участка, предоставленного Москвой для строительства деревообрабатывающего завода. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, участок расположен в Молжанинлвском районе российской столицы.

Владимир Ефимов Пресс-служба КЭПиИЗО

«Город заключил договор аренды земельного участка площадью 0,7 гектара на Машкинском шоссе по ставке один рубль в год для реализации промышленного масштабного инвестпроекта. Земля предоставлена инвестору для возведения деревообрабатывающего производства», — заявил Ефимов. Инвестиции в проект составят порядка 260 млн рублей, уточнил заместитель мэра Москвы.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, инвестором выступит ООО «Тепло Леса», специализирующееся на выпуске теплоизоляционных материалов из древесноволокнистой плиты. «Открытие новой площадки, — уверен Овчинский, — позволит значительно расширить производство, а также создать 85 дополнительных рабочих мест».