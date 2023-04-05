Москва, 5 апреля, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Российским банкам, чтобы провести зарубежные переводы в условиях санкций, каждый раз необходимо учитывать ряд параметров, но бизнес «протоптал разные тропки», рассказал директор департамента организации международных расчетов Центробанка Михаил Ковригин на съезде Ассоциации российских банков. Об этом 5 апреля сообщила газета РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Где скоком, где лётом, где бочком, а где ползком», — описал Ковригин ситуацию с помощью поговорки.

Он отметил, что год назад, когда ввели санкции, представители бизнеса оказались по одну сторону баррикад, не зная, как перевести деньги партнёрам. Теперь начала возвращаться конкуренция между ними, банки стали «толкаться локтями».

Ковригин также заявил, что необходимо признать изменение ситуации и мира. Теперь стало магистральным направление по расчётам с дружественными странами в национальных валютах.

В 2022 году после начала спецоперации в отношении российских банков стали вводить различные финансовые ограничения, в том числе отключение от системы SWIFT. Кроме того, российским контрагентам стали запрещать переводы в долларах США и евро, а потом в иностранных банках начали отключать корреспондентские счета российским кредитным организациям, даже тем, которые попали в санкционные списки.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2023 года в Центрабанке сообщили о трёхкратном росте в 2022 году трафика Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является аналогом SWIFT. В прошлом году с СПФС подключились 130 банков и компаний. Всего в системе 462 организации, в том числе 106 нерезидентов из десяти стран.