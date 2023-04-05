Секретарь СБ Патрушев: Украина при помощи США усилила террористическую активность в новых регионах

Москва, , 19:20 — REGNUM Украина усиливает террористическую активность в новых регионах России, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, при содействии США и их союзников. Об этом на заседании Совета безопасности заявил директор ФСБ России, секретарь СБ, Николай Патрушев.

Николай Патрушев © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

По итогам заседания, как сказал Патрушев, поручено организовать дополнительные антитеррористические мероприятия в новых субъектах Российской Федерации. По его словам, попытки дестабилизации ситуации в новых регионах будут жестко пресекаться в соответствии с российским законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля МИД России заявил о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи. В ведомстве уточнили, что Киев при участии иностранных специалистов предпринимает подобные попытки. Дипломаты назвали этот факт запредельным нарушением международного права и подчеркнули, что Россия вправе ответить на это.