Омбудсмен ДНР Морозова сочла исчерпывающими принятые Россией меры безопасности эвакуированных детей

Донецк, , 19:05 — REGNUM Российские власти приняли исчерпывающие меры для обеспечения безопасности детей, которые были эвакуированы из Донбасса из-за украинской агрессии. Об этом 5 апреля в ходе неформального заседания Совета Безопасности ООН заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

Эвакуация в ДНР © Петр Ковалев/ТАСС

Выступая по видеосвязи, она обратила внимание присутствующих на то, что власти республики и Российская Федерация приняли исчерпывающие меры для обеспечения безопасности населения.

«Более того, действовали строго в интересах детей и в рамках правового поля, в том числе положений международного гуманитарного права», ― подчеркнула омбудсмен.

Она отметила, что действия со стороны ДНР, России, а также всех, кто участвовал в помощи в эвакуации не только детей, но и всех граждан, были «абсолютно правильные и по-другому поступить никто не мог».

Как сообщало ИА REGNUM, российский постпред ООН Василий Небензя заявил, что из зоны боевых действий на Украине и новых регионов России были эвакуированы миллионы гражданских лиц. При этом большинство детей, вывезенных в Россию, были в составе семей ― с родителями, с опекунами или попечителями.

Ранее в Киеве и на Западе неоднократно делались заявления о якобы насильственной депортации в Россию украинских детей из зоны боевых действий. Россию обвиняли в принудительной русификации детей и даже «в искоренении украинской нации».

Постпредство Великобритании заблокировало на сайте ООН трансляцию 5 апреля неформальной встречи Совбеза по теме эвакуированных с Украины детей, организованной Россией. Как заявил первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский, западные страны явно боятся, что многие наконец услышат правду на эту тему.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя развеял миф о насильственном усыновлении украинских детей в России

Читайте развитие сюжета: Небензя рассказал о преступлениях киевских властей против детей