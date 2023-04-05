Минюст включил в перечень нежелательных организаций немецкую и украинскую НПО

Москва, , 19:00 — REGNUM Министерство юстиции включило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность является нежелательной в России, НПО Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland e. V. («Солидарность с гражданским движением в России — Solidarus», Германия) и «КрымSOS» (CrimeaSOS, Украина). Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство юстиции РФ © Кирилл Каллиников/РИА Новости

Это решение Минюст принял после обращения Генпрокуратуры. В марте надзорное ведомство призвало Минюст включить в список нежелательных организаций «Солидарность с гражданским движением в России — Solidarus». Выяснилось, что НПО вмешивается во внутренние дела России, представляя угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого Минюст по тем же причинам включил в список нежелательных на территории России международную организацию Transparеncy International (организация, признанная в РФ нежелательной). Эта организация со штаб-квартирой в Берлине была создана в 1993 году бывшим директором Всемирного банка по восточной Африке.