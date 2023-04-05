В Москве водитель высыпал горящий строительный мусор на Варшавском шоссе, движение затруднего

Москва, , 18:53 — REGNUM КамАЗ с мусором загорелся на Варшавском шоссе в Москве, сообщает источник ИА REGNUM. Водитель грузовика высыпал содержимое прямо на дорогу, из-за чего перекрыть пришлось две полосы.

Водитель КамАЗа высыпал горящий мусор на Варшавском шоссе в Москве Кадр из видео: Водитель КамАЗа высыпал горящий мусор на Варшавском шоссе в Москве. 2023г. Россия

На кадрах с места происшествия видно, как большая куча строительного мусора горит посреди шоссе. При этом мусоровоз стоит неподалёку пустой. На место прибыли экстренные службы. Дептранс столицы рекомендовал водителям выбирать пути объезда. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ЧП затруднено.