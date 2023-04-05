Водитель КамАЗа высыпал горящий мусор на Варшавском шоссе в Москве
В Москве водитель высыпал горящий строительный мусор на Варшавском шоссе, движение затруднего
Москва, 5 апреля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. КамАЗ с мусором загорелся на Варшавском шоссе в Москве, сообщает источник ИА REGNUM. Водитель грузовика высыпал содержимое прямо на дорогу, из-за чего перекрыть пришлось две полосы.
Кадр из видео: Водитель КамАЗа высыпал горящий мусор на Варшавском шоссе в Москве. 2023г. Россия
Водитель КамАЗа высыпал горящий мусор на Варшавском шоссе в Москве