Москва, 5 апреля, 2023, 18:53 — ИА Регнум. КамАЗ с мусором загорелся на Варшавском шоссе в Москве, сообщает источник ИА REGNUM. Водитель грузовика высыпал содержимое прямо на дорогу, из-за чего перекрыть пришлось две полосы.

Кадр из видео: Водитель КамАЗа высыпал горящий мусор на Варшавском шоссе в Москве. 2023г. Россия Водитель КамАЗа высыпал горящий мусор на Варшавском шоссе в Москве