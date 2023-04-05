Вашингтон, , 18:45 — REGNUM В России не существует никакого массового насильственного усыновления украинских детей. Об этом 5 апреля на неформальном заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России Василий Небензя.

Василий Небензя © Zuma/ТАСС

Он подчеркнул, что основной задачей сегодняшний встречи является не только изобличение вопиющих двойных стандартов Запада, но и необходимость «развеять тиражируемые западными и украинскими СМИ мифы». В частности, о судьбе эвакуированных из зоны проведения спецоперации детей.

«Правда состоит в том, что дети были эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированным преступным киевским режимом, в том, что все эти девять лет войны в Донбассе Киев не интересовался судьбой этих детей, планомерно и намерено подвергал их жизни опасности, в том что никакого массового насильственного усыновления не существует», ― указал дипломат.

Постпред пояснил, что под временную опеку либо попечительство в России из учреждений в административных границах Донецкой и Луганской Народных Республик передали только сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Именно такой вариант устройства в семью специально выбрали для того, чтобы вернуть детей родителям, если таковые обнаружатся.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в приёмные семьи устроены сотни детей из Донбасса. В июле 2022 года уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова в ходе рабочей поездки в Калужскую область заявила, что на тот момент времени из 108 детей-сирот Донбасса 25 переданы в Калужскую область, остальные — в Москву и Московскую, Воронежскую и Тульскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Также она рассказала, что необходимо устроить в семьи ещё около 500 детей. В марте детский омбудсмен сообщила, что 380 детей, эвакуированных из новых регионов России и устроенных в семьи, до этого долгое время находились в социальных учреждениях и детских домах из-за того, что у них нет близких родственников.

Как заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, жители региона приняли в свои семьи 11 детей-сирот из Донбасса.

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