Минэкономразвития: страны Запада спровоцировали продовольственный кризис в угоду своим интересам

Москва, , 18:52 — REGNUM Представители России на заседании Совета по торговле товарами на площадке ВТО заявили, что введение односторонних санкций недопустимо и негативно влияет на мировую экономику. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Подчеркнута ответственность западных стран в развязывании продовольственного кризиса и подрыве многосторонней торговой системы в угоду своим экономическим интересам», — говорится в сообщении.

Российская сторона отметила, что США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада, ЕС, Япония, Новая Зеландия и Швейцария, ввели санкции, несмотря на то, что это противоречит правилам ВТО. Таким образом ни одна страна, ставшая неугодной западу не может быть застрахована от «неправомерных ограничений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Россия не будет выходить из ВТО. По его словам, страну пытаются выдавить из организации, но у Москвы есть основания, чтобы там оставаться. Биричевский отметил, что, кроме ВТО, подобных глобальных площадок нет.