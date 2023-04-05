Fakt: Зеленский прибыл в Польшу в железнодорожном вагоне, в роскоши и комфорте

Киев, , 18:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу в роскошном железнодорожном вагоне, сообщила польская газета Fakt.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что глава государства прибыл в Польшу «в роскоши, комфорте и стиле», соответственно статусу президента, а сам состав автор публикации назвал «железнодорожным лимузином», внешне ничем не отличающимся от других вагонов.

В президентском вагоне обустроена комфортная спальная, роскошно отделанные ванная и кухня, а также конференц-зал и помещения для охраны.

Оформление вагона выполнено в золотых тонах. При этом состав принадлежит Украинским железным дорогам. Примечательно, что реновацию несколько лет назад состав проходил в Польше.

Кроме того, утверждается, что на таком поезде в Киев в феврале приехал президент США Джо Байден.

Зеленский в ходе визита в Варшаву заявил, что между Украиной и Польшей в будущем не будет границ. Польский президент Анджей Дуда, в свою очередь, анонсировал передачу Киеву 14 истребителей МиГ-29.