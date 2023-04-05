Москва, , 18:31 — REGNUM Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что 53 тысячи жителей Херсонской области получили жилищные сертификаты. Об этом 5 апреля он сообщил на заседании Совета безопасности.

Новая квартира Дарья Антонвоа © ИА REGNUM

«Из 68 тысяч эвакуированных жителей Херсонщины 53 тысячи уже получили жилищные сертификаты», — цитирует канал слова Хуснуллина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителям Херсонской области с 29 ноября начали выдавать жилищные сертификаты, по которым можно приобрести квартиру или дом в Подмосковье. При расчете суммы жилищного сертификата учитываются средняя стоимость квадратного метра жилья в России, которая составляет 83 420 рублей, и количество членов семьи. На одного человека должно быть предоставлено не менее 33 квадратных метров, на семью из двух человек — от 42 квадратных метров. В семье из трёх и более человек на каждого должно приходиться не менее 18 квадратных метров.