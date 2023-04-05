Хуснуллин: 64% жителей новых регионов регулярно получают пенсии и соцвыплаты

Москва, , 18:27 — REGNUM Почти 64% от всего населения новых регионов, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, регулярно получают пенсии и соцвыплаты, доложил президенту Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин 5 апреля на заседании Совета безопасности.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Регулярно социально-пенсионные выплаты получают 3 млн 100 человек, это почти 64%», — доложил вице-премьер, отметив, что эта работа была организована в основном местными органами власти.

Марат Хуснуллин рассказал, что в сложнейших условиях, когда людей запугивают, говорят, что не надо брать деньги от России, этот негативный тренд был сломлен. Сейчас граждане получают выплаты и это один из основных источников поступления денег на территорию.

Также 5 апреля на заседании Совбеза вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начинают возводить дома под льготную ипотеку в 2%.