Москва, , 19:00 — REGNUM Россия обязательно поднимет на осуждении в Совбезе ООН тему теракта в Санкт-Петербурге, при котором был убит военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом 5 апреля сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, этому поспособствует то, что Россия в течение апреля будет возглавлять СБ ООН.

«Как вы видите, российское представительство при ООН детально представляет всю фактологию, которая имеет отношение к повестке Совбеза, отстаиванию нами наших национальных интересов на ООНовской площадке», — сказала Захарова.

Она также отметила, что реакция на Западе на убийство Татарского показала истинное лицо «правозащитников», которые предпочитают не замечать жертв терактов в России.

Как сообщало ИА REGNUM, Татарский погиб 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга во время своего творческого вечера. В заведении взорвалась статуэтка, которую военкору принесли в «подарок». Татарский погиб на месте, ещё 42 человека пострадали, из них 24 были госпитализированы.

По подозрению в причастности к преступлению была задержана Дарья Трепова, подарившая военкору статуэтку. Девушку этапировали в Москву, где суд принял решение о её аресте.

По предварительным данным, Трепова выполняла задание «украинских журналистов». Она заявляет, что не знала о взрывчатке в статуэтке, но признала, что передала бюст Татарскому.