Москва, 5 апреля, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Водовод из реки Дон в Донецкую Народную Республику полностью готов. Об этом 5 апреля на заседании Совета безопасности заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Новый водовод, соединяющий Ростовскую область и Донбасс

Вице-премьер напомнил, что противники пытались устроить водную блокаду, подорвав заборные устройства водоканалов и сами водоканалы.

«Но мы в ручном режиме занимались. Построили семь водоводов и обеспечили необходимый минимум. И параллельно, чтобы обеспечить водой Донбасс, построили водовод из реки Дон», ― указал Хуснуллин.

Он добавил, что в России никогда не строили таких сооружений за такие сроки. По словам зампреда правительства, этот водовод уникален. Его протяжённость достигает почти двухсот километров, а пропускная способность ― около 300 тысяч кубических метров.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года киевские боевики практически лишили Донецк и другие города ДНР возможности снабжения водой. Местное население вынужденно набирало воду из реки Кальмиус и других природных источников.

Осенью прошлого года врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о принятом решении построить водовод из реки Дон. Несмотря на то, что проект сложный и дорогостоящий, его реализация намечена на первое полугодие 2023 года, добавил он.