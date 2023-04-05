Вице-премьер Хуснуллин: в новых регионах начнут возводить дома под льготную ипотеку в 2%

Москва, , 18:14 — REGNUM В новых регионах, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, начинают возводить дома под льготную ипотеку в 2%, доложил президенту Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин 5 апреля на заседании Совета безопасности.

Рабочие во время строительства нового жилого дома на одной из улиц Мариуполя © Алексей Майшев/РИА Новости

«Ипотеку раскручиваем под 2%», — сказал Хуснуллин, отметив, что это, несмотря ни на что, на новых площадках уже начинается организация строительства.

Также 5 апреля на заседании Совбеза, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в новых российских регионах за 2022 года построили и восстановили 9,5 тысячи объектов, в частности, более четырех тысяч объектов энергетики и инженерные сети, которые было необходимо запустить к началу отопительного сезона. Хуснуллин добавил, что несмотря на непрекращающиеся обстрелы, стояла задача обеспечить жителей теплом и электричеством.