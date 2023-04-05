Хуснуллин: за 2022 год в новых регионах построили и восстановили 9,5 тысячи объектов

Москва, , 17:56 — REGNUM В новых российских регионах, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, за 2022 года построили и восстановили 9,5 тысячи объектов, доложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин 5 апреля на заседании Совета безопасности.

Марат Хуснуллин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Задача по обеспечению новых регионов всеми необходимыми энергетическими ресурсами практически решена», — сказал он.

По словам вице-премьера, четырех с лишним тысяч — это объекты энергетики и инженерные сети, которые было необходимо запустить к началу отопительного сезона. Хуснуллин добавил, что несмотря на непрекращающиеся обстрелы, стояла задача обеспечить жителей теплом и электричеством.

Как сообщало ИА REGNUM, президент 5 апреля призвал как можно быстрее интегрировать в правовое пространство страны новые российские регионы. Заседание Совбеза посвящено безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Главы новых российских субъектов лично присутствуют на встрече.