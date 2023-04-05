Москва, 5 апреля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В новых российских регионах необходимо отлаживать эффективное взаимодействие между местными органами исполнительной власти и силовыми структурами, создать межведомственные коллегиальные органы для защиты населения от организованного Киевом подполья. Об этом заявил президент Владимир Путин 5 апреля в ходе заседания Совета безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

«Противник использует для запугивания людей своё недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки. Здесь действовать нужно жёстко и эффективно», — сказал Путин.

Он добавил, что также нужно жёстко пресекать распространяемую Киевом и Западом пропаганду, разоблачать фейки, провокации и манипуляции, которые распространяют для дестабилизации обстановки в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Путин напомнил, что создание территориальных подразделений правоохранительных органов и спецслужб в новых регионах необходимо завершить до 1 июня. От этого будет зависеть нормализация ситуации в данных субъектах.

«МВД, прокуратура, Следственный комитет и другие правоохранительные органы, а также спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения, защитить людей, их безопасность, собственность, имущество от преступности, произвола и насилия», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что правоохранители должны помогать и местным предпринимателям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин отметил, что есть данные, свидетельствующие о помощи третьих стран в организации Киевом терактов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он призвал защищать жителей новых регионов.