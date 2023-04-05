Москва, , 17:52 — REGNUM Обстановка в новых регионах России продолжает оставаться напряжённой. Об этом 5 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Сотрудники экстренных служб на месте взрыва автомобиля на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе (с) РИА Новости

Как указал российский лидер, в ходе совещания заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин доложит о том, какие работы в новых регионах уже проведены и какие ещё необходимо сделать.

«И вместе с тем повторю, что обстановка в этих регионах (новых регионах России) остается напряжённой», — сказал он.

Также Путин отметил, что неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов, но также совершают преступления в других регионах России. При этом он подчеркнул, что Киев никого не жалеет и регулярно устраивает теракты в отношении мирных граждан в новых регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что в подготовке диверсий и терактов в стране задействован потенциал третьих стран. Он уточнил, что неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых российских субъектов, но и совершают преступления в других регионах России.